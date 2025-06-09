Украина осудила решение Польши ввести государственный праздник 11 июля в память о поляках, погибших от рук украинских националистов во время Второй мировой войны. Об этом сообщает издание Telegraph.

«Украина раскритиковала планы Польши учредить день памяти поляков, убитых украинцами во время Второй мировой войны», — написало издание Telegraph.

Парламент Польши утвердил эту дату как день памяти жертв «Волынской резни» 1943 года, когда украинские формирования уничтожили тысячи мирных жителей на территории современной Волыни.

Украина осудила Польшу

В МИД Украины назвали подобную формулировку («геноцид») провокационной и заявили, что она угрожает добрососедским отношениям между странами, отмечает издание. Киев призвал Варшаву не искать врагов в лице украинцев, подчеркнув, что общим противником для обеих стран остается Россия.

Избрание националиста Кароля Навроцкого президентом Польши ставит под угрозу позиции прозападного премьер-министра. Новая администрация демонстрирует жесткую позицию по украинскому вопросу, напоминая о Волынской трагедии и выступая против интеграции Украины в евроатлантические структуры, сообщает «Царьград».