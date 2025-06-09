Граждане Италии не знали о том, что Киев отказался принимать тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Так отреагировал на сведения шеф-редактор итальянской редакции International Reporters Андреа Лучиди, посетивший среди других журналистов площадку в Брянской области, куда привезли грузовики с телами, передает ТАСС.

«Я надеюсь, что мой репортаж помог прояснить ситуацию [для итальянцев]», — подчеркнул Лучиди.

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По его мнению, поступок кивеских властей объясняется нехваткой средств для компенсаций семьям бойцов, что стало бы «серьезным ударом по хрупкой украинской экономике».