Губернатор Калифорнии призвал Пентагон отменить развертывание Нацгвардии

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от министра обороны США отменить решение о развертывании национальной гвардии в Лос-Анджелесе. Об этом он написал в социальной сети X.

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Ньюсом призвал Пентагон вернуть контроль над войсками штату.

«У нас не было проблем, пока не вмешался [президент США Дональд] Трамп», — отметил он.

Губернатор Калифорнии считает, что такое решение федеральных властей может «серьезно обострить ситуацию».

Войска Национальной гвардии начали размещаться в Лос-Анджелесе

Ранее Трамп заявил, что поручил министрам внутренней безопасности и обороны, а также генпрокурору Пэм Бонди принять все необходимые меры «для освобождения Лос-Анджелеса от нашествия мигрантов» и положить конец беспорядкам.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.