Канцлер Германии Фридрих Мерц не выполнил обещание о введении новых санкций против России. Так политик подорвал доверие к Европе, пожаловался президент Литвы Гитанас Науседа в интервью Bild.

Мерц обещал ввести против РФ дополнительные санкции вместе с Великобританией и Францией, но это так и не было сделано.

«Это проблема. И она влияет не только на доверие к нашим санкциям, но и на доверие ко всем нашим мерам в отношении России и нашей поддержке Украины», — уточнил Науседа.

Помимо этого, он добавил, что Евросоюз много раз объявлял о намерениях поддерживать Киев и поставлять ему истребители, дальнобойные ракеты и боеприпасы.

Канцлер Мерц пригрозил России санкциями в случае отказа от длительного перемирия

Кроме того, глава Литвы призвал ввести санкции против российских энергокомпаний Nord Stream AG, «Росатом», «Газпром», поскольку они «снабжают российский государственный бюджет деньгами».

Ранее в МИД РФ заявили, что Фридрих Мерц пытается убедить американского президента Дональда Трампа вернуть США на путь эскалации конфликта вокруг Украины.

До этого Мерц, несмотря на начавшиеся переговоры между РФ и Украиной, вновь заявил о решении конфликта силовым путем.