Заход ВС России на территорию Днепропетровской области в ходе специальной военной операции (СВО) стал символическим и стратегическим ударом для Киева. Так влияние действий российских войск на Украину оценила британская газета The Times.

В статье авторы указывают, что боевые действия, которые возникли в Днепропетровщине впервые с начала конфликта, начались в одно время с продвижением ВС РФ в Сумской области и Донецкой народной республике (ДНР).

Стало известно об успехах ВС России сразу на двух направлениях

8 июня Минобороны РФ заявило, что российские войска начали наступление на территорию Днепропетровской области Украины. Командира танкового полка, чье подразделение вышло к границам региона, представили к званию Героя России.