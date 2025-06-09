Трамп заявил о возможной отправке морпехов в Лос-Анджелес из-за протестов

Власти Соединенных Штатов допускают возможность отправки в Лос-Анджелес морпехов, если посчитают, что протесты в этом городе создают угрозу для страны и ее граждан. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп во время беседы с журналистами, пишет ТАСС.

«Если мы увидим опасность для нашей страны, для наших граждан, мы будем действовать очень решительно для обеспечения правопорядка», — отметил политик.

Власти направят все необходимое для обеспечения правопорядка, заверил Трамп. Вашингтон внимательно следит за тем, что было в Лос-Анджелесе прошлой ночью.

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«Мы не позволим разрывать нашу страну, как это происходило при Байдене», — рассказал Трамп.

Говоря об опасности начала протестов и в других городах Америки, политик заверил, что власти контролируют ситуацию.

Ранее армия Соединенных Штатов подтвердила размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе из-за протестов против миграционной политики Дональда Трампа. Как уточнялось, в настоящее время в городе размещено около 300 солдат в трех разных локациях и окрестностях города.

6 июня в Лос-Анджелесе прошли массовые задержания нелегальных мигрантов. В городе начались демонстрации, во время которых произошли стычки протестующих с полицейскими. В Белом доме назвали происходящее мятежом.