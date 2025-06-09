Трамп споткнулся на трапе, направляясь в самолет

Президент США Дональд Трамп споткнулся при подъеме по трапу президентского самолета, повторив резонансные инциденты своего предшественника Джо Байдена. Видео опубликовало S-CPAN.

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Президент оступился на ступенях, опершись рукой о трап, но быстро восстановил равновесие и продолжил подъем. Вслед за ним аналогично споткнулся госсекретарь США Марко Рубио.

Трамп неоднократно высмеивал Байдена за падения. Напомним, что в марте 2021 года Байден трижды упал на трапе, что Белый дом объяснил «сильным ветром». Трамп тогда заявил сторонникам: «Я смотрел, как Джо Байден идет по трапу, и сказал: «Я ему не проиграл». В октябре 2023 года Байден вновь споткнулся на лестнице в Филадельфии, едва удержавшись за перила.

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8 июня издание Axios писало, что Трамп и его администрация, предпочитающие общаться с помощью личных телефонов, беспрецедентно уязвимы для звонков телефонных мошенников или агентов иностранных разведок.

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