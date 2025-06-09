Украинский лидер Владимир Зеленский пытается втянуть НАТО в конфликт с Россией. Политик понимает, что его страна проигрывает, заявил американский сенатор Томми Табервилл (республиканец от штата Алабама) в интервью радиостанции WABC.

© Лента.ру

«В этом нет сомнений, поскольку Зеленский не может одержать победу в этой войне самостоятельно. Он знает, что проигрывает», — сказал законодатель.

Табервилл также высказал мнение, что Киев сознательно добивался эскалации военных действий, решив атаковать аэродромы РФ. Зеленского сенатор назвал диктатором, который «создал самые разные проблемы».

Зеленский заявил о вере Трампа в победу России

Ранее в Крыму заявили, что Владимир Зеленский втянул Украину в невероятную трагедию, за которую придется отвечать. По мнению Владимира Константинова, политик вместо сохранения своей страны занялся разрушением государства и его предательством.

В свою очередь, бывший глава партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что Украина лишилась будущего из-за Владимира Зеленского.