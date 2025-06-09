Все попытки Соединенных Штатов остановить Россию во время конфликта на Украине провалились. Об этом заявил подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис в эфире YouTube-канала «Deep Dive».

«Мы не смогли остановить Россию со всем нашим снаряжением, боеприпасами, подготовкой, разведкой и поставками оружия. Все это потерпело полный крах», — подчеркнул Дэвис.

Зеленский заявил, что может «заставить Россию остановить войну»

Ранее президент США Дональд Трамп признал, что у России есть все основания «разбомбить к чертям» Украину. Так он прокомментировал последние удары Вооруженных сил республики (ВСУ) по территории РФ.