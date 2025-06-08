На Украине объявлена воздушная тревога
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Информация об этом появилась на онлайн-карте сайта украинского министерства цифровой трансформации.
Ранее мониторинговые службы сообщили о заходе в воздушное пространство Украины более сотни БПЛА "Герань-2".
Беспилотники прилетели из России двумя группами: из Брянской и Ростовской областей. Затем перестроились. Большая часть дронов направилась к Киеву, отдельные эскадры движутся к Днепропетровску, Полтаве и Харькову.
"Небо красное от целей. Никогда раньше такого не было", - рассказал глава города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин.