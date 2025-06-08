На Украине объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Информация об этом появилась на онлайн-карте сайта украинского министерства цифровой трансформации.

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Ранее мониторинговые службы сообщили о заходе в воздушное пространство Украины более сотни БПЛА "Герань-2".

Беспилотники прилетели из России двумя группами: из Брянской и Ростовской областей. Затем перестроились. Большая часть дронов направилась к Киеву, отдельные эскадры движутся к Днепропетровску, Полтаве и Харькову.