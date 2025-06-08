Войска Национальной гвардии начали размещаться в Лос-Анджелесе

Войска Национальной гвардии прибыли в Лос-Анджелес, согласно кадрам, транслируемым новостной сетью ABC.

Войска находятся в центре города в ожидании демонстрации протестующих возле мэрии. Нацгвардейцы также были замечены в районе Парамаунт, недалеко от Алондры и Оринджа, где в пятницу и субботу произошли массовые беспорядки, закончившиеся арестами нескольких десятков человек. Северное командование США подтвердило в сообщении в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ), что Национальная гвардия Калифорнии начала развертывание войск в районе Лос-Анджелеса.

Трамп приказал членам Национальной гвардии помочь иммиграционным агентам после двух дней столкновений с демонстрантами, несмотря на то, что местные законодатели заявили, что они не просили о помощи. В воскресном сообщении в сети Truth Social Трамп сказал, что Национальная гвардия проделала "отличную работу" после "двух дней насилия, столкновений и беспорядков". Он также раскритиковал губернатора Гэвина Ньюсома и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс за то, как они справлялись с протестами. Трамп заявил, что протестующим не будет разрешено носить маски, сообщает The Hill.

"Что эти люди скрывают и почему? Еще раз спасибо Национальной гвардии за хорошо проделанную работу", - добавил Трамп.

Тем временем мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что решение президента Дональда Трампа о развертывании Национальной гвардии "совершенно не нужно". "Наш город и раньше переживал массовые гражданские волнения", - сказала она в интервью местному филиалу Fox, имея в виду беспорядки, которые произошли в Лос-Анджелесе в 1992 году, когда более 50 человек были убиты и тысячи арестованы.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом сказал о Трампе: "Он надеется на хаос". В воскресенье Ньюсом призвал протестующих сохранять мир, заявив, что Дональд Трамп "отправляет две тысячи военнослужащих национальной гвардии в округ Лос-Анджелес "не для удовлетворения потребности, а для создания кризиса". Ньюсом, который ранее предупреждал, что решение Трампа было принято "ради зрелища", сказал: "Он надеется на хаос, чтобы оправдать больше репрессий, больше страха, больше контроля. Сохраняйте спокойствие. Ни в коем случае не применяйте насилие. Оставайтесь спокойными".