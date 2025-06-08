Вэнс призвал прекратить финансирование конфликта на Украине

Вице-президент США Вэнс призвал прекратить финансировать конфликт на Украине. При этом он назвал «безумием» финансирование Киева при Байдене. Об этом политик заявил в интервью подкасту This Past Weekend, которое цитирует телеграм-канал «Пул № 3»..

По словам Вэнса, администрация предыдущего президента США тратила колоссальные суммы по всему миру, при этом почти не занималась дипломатией. Например, Украине было наравлено 300 млрд долларов, но при этом Байден ни разу по-настоящему не попытался добиться дипломатического урегулирования, сказал Вэнс.

Вэнс заявил о необходимости сближения позиций России и Украины для мира

По его словам, действующая администрация Белого дома старается дипломатическими методами привести ситуацию к урегулированию, а лучше — к завершению.