Британский журналист Джонни Миллер сделал резонансное заявление в социальной сети X, обвинив власти Великобритании в планах превратить Украину в террористическое государство. По его словам, такая стратегия позволит Киеву годами создавать проблемы для России.

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"Теперь британский план — превратить Украину в террористическое государство. Она может досаждать России годами", - написал журналист.

Миллер утверждает, что британские спецслужбы сознательно поощряют украинские операции против России, а затем дистанцируются от их последствий. Журналист резко раскритиковал действия МИ-6, заявив, что они "предали британский народ" и давно утратили профессиональную честь.

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Ранее сообщалось, что чешские спецслужбы начали подготовку к прибытию в страну людей, воюющих на Украине.