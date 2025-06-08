Иран анонсировал публикацию "сокровищницы" секретных израильских документов
Иран скоро представит общественности секретный архив документов Израиля, который удалось заполучить иранской разведке, причем данный архив представляет собой настоящую сокровищницу секретных данных. Такое заявление в эфире местного гостелевидения сделал Эсмаил Хатиб, министр разведки Ирана.
"Передача этой сокровищницы заняла много времени и потребовала соблюдения особых мер безопасности. Разумеется, способы передачи останутся в секрете, однако сами документы должны быть обнародованы в ближайшее время", - отметил чиновник, чьи слова приводит ТАСС.
Напомним, что днем ранее агентство Tasnim рассказало, что Иран раздобыл архив секретной документации по ядерной программе Израиля и оборонительном потенциале еврейского государства.
Ранее постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в соцсети X (ранее Twitter; запрещена в РФ), что проект резолюции США и государств "евротройки" (Британия, Франция, Германия) касательно ядерной программы Ирана не способен дать позитивные плоды по данной проблематике.