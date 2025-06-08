В Белом доме прокомментировали сообщения о драке Маска и Бессента

Министр финансов США Скотт Бессент и Илон Маск, до недавнего времени курировавший работу американского ведомства по повышению эффективности работы федерального правительства (DOGE), спорили, но драки между ними не было. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она прокомментировала публикацию газеты The Washington Post. В ней со ссылкой на Стивена Бэннона, являвшегося ранее главным политстратегом президента США Дональда Трампа, говорится, что в середине апреля Маск и Бессент подрались в Белом доме.

"Я бы, конечно, не назвала это кулачным боем. Безусловно, были разногласия", - сказала Ливитт. "Хотя меня там не было. Своими глазами я это не видела", - добавила она, уточнив, что о произошедшем ей рассказали другие люди.

Ливитт признала, что имели место споры между Маском и американскими министрами.

Как следует из публикации, причиной драки были разногласия между Маском и Бессентом относительно кандидатуры на должность главы Налогового управления США. Выйдя с совещания с участием Трампа, на котором глава государства согласился с аргументами главы Минфина США, Маск и Бессент, по словам Бэннона, вступили в словесную перепалку в коридоре, во время которой Маск толкнул министра плечом, а тот ударил его в ответ, назвав мошенником. По сведениям газеты, их разнимали несколько человек, а Трамп позднее прокомментировал инцидент, отметив, что "это уже слишком".

Трамп и Маск 5 июня обменялись резкими высказываниями в соцсетях. Бизнесмен заявил, что без его поддержки Трамп не победил бы на выборах в ноябре 2024 года, одобрил идею объявления импичмента Трампу, подверг критике инициированный Белым домом законопроект о сокращении госрасходов и введенные президентом импортные пошлины, а также предрек американской экономике рецессию во второй половине 2025 года. Трамп в свою очередь заявил, что Маск перестал добросовестно выполнять свои обязанности, когда курировал работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства, и сошел с ума. Глава вашингтонской администрации пригрозил расторгнуть государственные контракты с компаниями Маска, включая SpaceX, и отменить все субсидии.