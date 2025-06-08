Антироссийские санкции Евросоюза разрушают Венгрию и всю Европу. Об этом в интервью телеканалу LCI заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Антироссийские санкции разрушают Венгрию и всю Европу", - заявил Орбан. "Из-за санкций за три года мы потеряли €20 млрд. Для Венгрии это значительная сумма", - добавил он.

По словам главы венгерского правительства, ЕС посягает на суверенитет участников сообщества, но при этом не справляется с разрешением кризисов.