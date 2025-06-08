Иран пообещал обнародовать секретные документы Израиля

Иран получил доступ к секретному архиву израильских документов. Об этом в эфире иранского государственного телевидения сообщил глава министерства разведки Эсмаил Хатиб, который пообещал обнародовать их в ближайшее время, передает ТАСС.

Хатиб рассказал, что архив состоит из тысяч секретных израильских документов. По словам иранского министра, полученная информация позволит усилить наступательные возможности страны.

«Разумеется, способы передачи останутся в секрете, однако сами документы должны быть обнародованы в ближайшее время», — добавил Хатиб.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Израиль испугался возможного исхода по ядерной сделке США и Ирана. Уточнялось, что сделка не лишит Тегеран ядерного оружия, но при этом ограничит возможность военных действий Тель-Авива.