Назван первый крупный город, в котором может закончиться вода

Афганский Кабул может стать первым современным городом, в котором закончится вода. Об этом пишет обозреватель Мариам Амини в статье для The Guardian.

По ее данным, за последние десять лет уровень воды в афганской столице упал на 30 метров по причине быстрой застройки и изменения климата.

В связи с этим, пояснила Амини, высохла почти половина городских скважин, которые являются источником питьевой воды для горожан.

«Если эти тенденции сохранятся, все водоносные горизонты Кабула иссякнут уже к 2030 году, что создаст угрозу существованию семи миллионов жителей города», — отметила автор статьи.

На сегодняшний день объемы заборы воды превышают скорость естественного пополнения водоносного горизонта, заметила обозреватель.

Глава департамента по Афганистану Mercy Corps Дейн Карри подчеркнул, что для решения этого кризиса следует привлечь международное внимание.

Общественный деятель предупредил,что в противном случае возникнут еще большие трудности для афганского народа, что вызовет рост миграции из страны.

Ранее сообщалось, что в мире насчитывается 10 городов, которым в ближайшие годы грозит дефицит пресной воды.

В перечень попали Ченнаи (Индия), Кейптаун (ЮАР), Мехико (Мексика), Каир (Египет) и ряд других мегаполисов.