NZZ: Европа зашла в тупик в вопросе украинских беженцев

Евросоюз не может определиться со статусом украинских беженцев. На это указало швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«Брюссель опасается, что... украинцы переедут в те страны ЕС, где условия для них наиболее благоприятны. Это неизбежно приведёт к конфликту между странами — членами союза», — указали в статье.

По данным издания, с начала конфликта около 4,3 млн украинцев получили временный статус защиты в странах Евросоюза.

Ранее издание EURACTIV сообщало, что ЕС может выйти из директивы по защите украинских беженцев.