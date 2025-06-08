Глава МИД Турции Фидан обсудил по телефону с генсеком НАТО Рютте Украину

Глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан обсудил по телефону с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте урегулирование конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в турецком министерстве.

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«В ходе разговора обсуждались усилия по прекращению войны между Украиной и Россией», — заявили агентству источники.

Сообщается, что Фидан и Рютте также затронули тему подготовки к саммиту НАТО, который должен состояться 24-25 июня в Гааге.

До этого министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Анкара поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию украинского кризиса. Российскую делегацию возглавил Мединский, украинскую — Умеров. К обсуждению присоединился глава МИД Турции Хакан Фидан, он выступил с приветственной речью. В ходе встречи делегации обсудили предложенные друг другу меморандумы о мирном урегулировании конфликта и обменялись документами.