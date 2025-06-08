В ФРГ призвали вооружить полицию тазерами
Стреляющими электрошокерами (тазерами) предложил вооружить немецких полицейских глава МВД ФРГ Александер Добриндт. Об этом пишет Tagesschau.
По словам министра, оснащение правоохранителей этими устройствами «абсолютно необходимо» из-за участившихся нападений с ножами в общественных местах.
«Тазер — это правильный инструмент, который действует точно на стыке дубинки как оружия ближнего боя и пистолета как оружия дальнего боя», — подчеркнул чиновник.
Добриндт заметил, что внедрение тазеров позволит эффективнее бороться со злоумышленниками.
«Я позабочусь о том, чтобы федеральная полиция скорее была оснащена тазерами, а необходимые правовые рамки для этого были разработаны ещё в этом году», — отметил глава ведомства.
Тазер стреляет двумя игольчатыми снарядами, соединенными проводами с оружием. Применение оружия позволяет нейтрализовать нападающего без вреда для его здоровья в целом.
Вместе с тем, в некоторых случаях использование тазера может привести к летальному исходу. Особенно опасен он для людей со слабым сердцем.
Сотрудники полиции ряда федеральных земель уже используют тазеры при регулярном патрулировании. Добриндт намерен внедрить их на федеральном уровне и предоставить госфинансирование для их закупки, пояснили журналисты.