Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Стефаном Барро подчеркнул важность продолжения прямых переговоров между Киевом и Москвой для достижения устойчивого мира.

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Об этом сообщает пресс-служба Госдепартамента США.

"В ходе беседы стороны обсудили текущие усилия по прекращению войны в Украине", - говорится в официальном заявлении. В документе также указано: "Госсекретарь Рубио отметил необходимость поддержания диалога между Россией и Украиной как ключевого условия для долгосрочного урегулирования".

Эти заявления прозвучали на фоне растущего давления со стороны Киева и европейских столиц, требующих от администрации Трампа введения новых санкций против России за отказ прекратить боевые действия. Однако американская сторона, судя по всему, продолжает придерживаться курса на дипломатическое решение кризиса.

Эксперты отмечают, что такая позиция Вашингтона может свидетельствовать о поиске компромиссных вариантов урегулирования, несмотря на сохраняющиеся глубокие разногласия между сторонами конфликта.