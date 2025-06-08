В Британии заявили, что планы Стармера подстегнут гонку ядерных вооружений

Планы британского премьера Кира Стармера по масштабной модернизации армии подстегнут гонку вооружений во всем мире. Одновременно будут подорваны усилия мирового сообщества по нераспространению ядерного оружия. Так считает обозреватель Guardian Саймон Тисдалл.

Тисдалл прокомментировал планы правительства Стармера увеличить военные расходы до 2,5% ВВП к 2027 году, а также модернизировать арсенал ядерных боеголовок, что потребует 20 миллиардов долларов.

«Планы Стармера серьезно подрывают международные усилия по нераспространению ядерного оружия. Они будут способствовать глобальной гонке ядерных вооружений», — заявил Тисдалл.

По его словам, Лондон по сути пытается легализовать ядерную войну, но перевооружение не сделает Британию более безопасной. Было бы целесообразнее потратить средства не на ядерное оружие, а на строительство медучреждений, школ и оснащение обычных вооруженных сил.

На прошлой неделе Стармер заявил, что страна переходит в режим «готовности к войне». В военно-стратегических планах его правительства Россия называется «непосредственной и неотложной угрозой».

Ранее телеведущий и журналист Джереми Кларксон раскритиковал Стармера за популизм и усомнился в том, что его правительство найдет средства на массовое перевооружение.