Мэр Лос-Анджелеса дерзко высказалась о решении Трампа

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс заявила, что городские правоохранители превосходно справились с подавлением беспорядков в городе, помощь Национальной гвардии им не потребовалась. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

В воскресенье, 8 июня, президент США Дональда Трамп поблагодарил Нацгвардию страны за проделанную в Лос-Анджелесе работу на фоне протестов против рейда властей по поиску нелегальных мигрантов. Он отметил, что губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не смогли справиться с ситуацией.

«Просто для ясности: Национальная гвардия не была развернута в Лос-Анджелесе», — подчеркнула Басс.

Мэр поблагодарила местных силовиков за работу на протестах. Она добавила, что в целом решение Трампа отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес было «совершенно излишним».

По ее словам, в городе и раньше случались масштабные беспорядки, однако местные власти справлялись с ними своими силами.

В Лос-Анджелесе и Нью-Йорке проходят уличные протесты против иммиграционных рейдов

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила ранее, что на фоне протестов в Лос-Анджелес будут введены силы Нацгвардии численностью в 2 тысячи человек.