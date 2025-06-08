Британский журналист объяснил, почему Стармер пугает его больше чем Путин

Воинственные заявления премьера Британии Кира Стармера о перевооружении страны не несут за собой ничего кроме пафоса и блефа. Он становится проблемой для британцев. Так считает телеведущий и журналист Джереми Кларксон, опубликовавший колонку для газеты The Sun.

В своей последней колонке Кларксон высмеял план Стармера по укреплению военного потенциала Британии в ответ «на глобальные угрозы, особенно со стороны России».

Кларксон считает, что самая большая проблема для британцев — это сам Стармер. Он «наименее воинственный и жесткий лидер» в истории, но постоянно «издает некие звуки, чтобы выглядеть крутым».

«Он будет на посту премьера еще четыре года. Это пугает меня больше, чем Путин», — заявил журналист.

Кларксон подверг резкой критике недавние оборонные предложения Стармера. Он считает, что эти инициативы неосуществимы, и правительство не выполнит свои обещания «построить 12 новых атомных подводных лодок и флот современных истребителей-бомбардировщиков».

Кларксон усомнился в что у Лондона найдутся на это деньги. Обозреватель отметил, что Британия Стармера «не может остановить резиновую лодку с мигрантами, плывущую к берегам Кента», но хочет «вселить страх во всю российскую военно-морскую машину».

Ранее кабинет Стармера опубликовал планы по увеличению расходов на оборону до 2,5% ВВП к 2027 году.