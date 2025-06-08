Мужчина напал на молящихся в мечети, бросив гранату и устроив стрельбу

Трагедия произошла вечером 7 июня в мечети деревни Карн-аль-Асад провинции Эль-Байда, находящейся под контролем хуситского движения "Ансар Алла".

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По данным местного издания Mareb Press, неизвестный мужчина, предположительно с психическим расстройством, во время вечерней молитвы бросил ручную гранату в молящихся, после чего открыл беспорядочную стрельбу.

В результате атаки погибли 9 человек, более десяти получили ранения различной степени тяжести. Свидетели описывают хаос и панику, возникшие после взрыва. Местные власти пока не комментируют мотивы нападавшего.

Правоохранительные органы ведут поиск нападавшего, чья личность пока не установлена