В США оценили конфликт между Трампом и Маском

Конфликт президента США Дональда Трампа и главы Tesla и SpaceX Илона Маска был неизбежен.

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Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на источник в Вашингтоне.

«(Конфликт. — «Газета.Ru») был неизбежен, но я не думал, что он будет настолько быстрым или острым», — сказал собеседник издания.

Несколько дней назад между Трампом и Маском произошел спор, в ходе которого Маск раскритиковал законопроект о налоговых льготах для граждан. В ответ на это Трамп, находясь в эмоциональном состоянии, предложил прекратить выделение субсидий и контрактов для проектов Маска с целью экономии бюджетных средств.

Позже Трамп в ходе встречи с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем выразил разочарование в адрес Маска на фоне его критики администрации Белого дома. Американский президент отметил, что сделал много для бизнесмена, и упомянул, что в прошлом у них были хорошие отношения, но сейчас не знает, так ли это.