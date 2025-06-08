Стало известно состояние сенатора Урибе после покушения

© Соцсети

Переживший покушение колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе прооперирован в клинике Боготы. Он по-прежнему находится в критическом состоянии, сообщает Blu Radio.

Колумбийский сенатор Мигель Урибе Турбай перенес экстренную операцию в субботу вечером после покушения.

«Близкие к сенатору источники заявили, что состояние его здоровья продолжает оставаться критическим», — сообщает радиостанция.

Новость о перенесенной операции подтвердил член Палаты представителей Кристиан Гарсес. Он передал послание от жены сенатора:

«Мигель перенес операцию, он сделал это. Предстоят большие усилия для его выздоровления».

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай (партия «Демократический центр») был атакован в районе Моделия на западе Боготы. Там проходил предвыборный митинг.

Неизвестный открыл огонь по 39-летнему сенатору. Урибе Турбай получил несколько пулевых ранений. Его экстренно доставили в госпиталь в Боготе, где ему была сделана операция.

Власти сообщили о прогрессе в расследовании. По их данным, один из предполагаемых исполнителей нападения уже задержан. Нападение вызвало огромный резонанс в стране, поскольку Урибе Турбай является одним из ключевых кандидатов на президентских выборах 2026 года.

Газета El Tiempo сообщила, что в колумбийского сенатора стрелял 15-летний подросток. Он выпустил шесть пуль из пистолета Glock с полутора метров. Мотивы пока неивестны.