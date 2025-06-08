В Словакии выступили против антироссийских санкций

Словакия будет блокировать в Европейском союзе (ЕС) санкции, которые могут причинить ущерб республике. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо, передает Reuters.

«Если будут санкции, которые навредят нам, я никогда не буду за них голосовать. <...> Я заинтересован быть конструктивным игроком на заседаниях Евросовета, но не в ущерб Словакии», — сказал он.

До этого президент Словакии Петр Пеллегрини отклонил петицию с требованием провести референдум по отмене антироссийских санкций. Пеллегрини отметил, что все санкции Европейского Союза против России принимаются консенсусом, и без согласия Словакии они и так не вступают в силу.

17 мая Фицо сообщил о готовности «спокойно» поддержать референдум об отмене санкций против РФ, если его объявят. В то же время глава правительства республики подчеркнул, что может говорить только за себя.