Назван победитель в конфликте Трампа и Маска

В схватке между главой США Дональдом Трампом и техномагнатом Илоном Маском единственным победителем может стать вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс, пишет обозреватель Кэти Боллс в статье для The Sunday Times.

Конфликт между политиком и бизнесменом начался в июне на фоне принятия Конгрессом закона о налоговых послаблениях, принятого по инициативе Трампа.

Маск позволил себе ряд резких высказываний в адрес президента США, Трамп ответил ему примирительно и призвал воздерживаться от личных оскорблений.

По словам Боллс, в то время как республиканские лидеры активно противостоят друг другу, «хитрый вице-президент остаётся в тени» и крайне аккуратно высказывается по теме.

Названа истинная причина ссоры Трампа и Маска

«Я всегда буду лоялен президенту и надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Возможно, сейчас это невозможно, потому что он пошел на крайние меры, но надеюсь, что это произойдет», — заметил Вэнс в одном из интервью.

Вместо того, чтобы активно вписаться в конфликт, кандидат на пост преемника Трампа неожиданно стал востребованным в текущей ситуации как человек, способный сохранить политическое движение, которое находится на грани распада, констатировала Боллс.