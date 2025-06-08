Фицо одобрил резолюцию против антироссийских санкций
Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом страны резолюции против антироссийских санкций.
Он повторил, что Словакия при принятии санкций «проводит внутренний анализ» на предмет того, наносят ли они вред их национальным интересам.
«Я приветствую эту резолюцию, - сказал он. - Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я могу впоследствии опереться».
Фицо также отметил, что не поддержит, к примеру, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, так как это повлекло за собой закрытие атомных реакторов в стране.
5 июня законодательный орган республики поддержал резолюцию против антироссийских санкций.