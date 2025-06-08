Фицо одобрил резолюцию против антироссийских санкций

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что приветствует принятие парламентом страны резолюции против антироссийских санкций.

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Он повторил, что Словакия при принятии санкций «проводит внутренний анализ» на предмет того, наносят ли они вред их национальным интересам.

«Я приветствую эту резолюцию, - сказал он. - Считаю ее сильным политическим инструментом, на который я могу впоследствии опереться».

Фицо также отметил, что не поддержит, к примеру, запрет на использование Словакией российского ядерного топлива, так как это повлекло за собой закрытие атомных реакторов в стране.

5 июня законодательный орган республики поддержал резолюцию против антироссийских санкций.