Власти Франции развернули пропагандистскую кампанию, чтобы начать войну против Российской Федерации, заявил на своей странице в социальной сети Х руководитель французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Накануне геополитический эксперт французского телеканала LCI Пьер Сервант предположил, что Париж фактически ведет боевые действия с Москвой.

«По телевидению разворачивается безумная пропагандистская кампания, призванная заставить Францию официально вступить в вооруженный конфликт с Россией!», — отметил Филиппо.

Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон неоднократно допускал прямые угрозы в адрес Москвы. Так, именно он первым выступил с идеей ввести миротворческий контингент НАТО на Украину.

Ранее лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян сообщил, что Главный штаб Вооруженных сил республики своей публикацией в соцсети X признал участие в конфликте против Москвы.