Карл III больше не будет участвовать в военных парадах верхом

Британский король Карл III решил не участвовать в военных парадах верхом в связи с состоянием здоровья, сообщает газета The Sunday Times.

«Это одна из немногих уступок, на которые он пошёл, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности», — говорится в публикации.

Отмечается, что монарх и королева Камилла во время празднования дня рождения Карла III 14 июня будут использовать карету для поездки от Букингемского дворца до парада конной гвардии и обратно.

Таким образом, король прекратил традицию «монарха в седле», которую сам ранее возобновил.

Газета The Sun сообщала, что в Британии предотвратили теракт против гвардии короля.