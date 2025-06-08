Британский король больше не будет участвовать в парадах верхом

Король Великобритании Карл III больше не будет принимать участие в военных парадах верхом. Об этом сообщила газета The Sunday Times.

По информации издания, во время предстоящего празднования официального дня рождения монарха 14 июня Его Величество вместе с королевой Камиллой воспользуются каретой, чтобы совершить поездку от Букингемского дворца до плац-парада конной гвардии и обратно. В статье говорится, что раковое заболевание, с которым с начала 2024 года борется 76-летний Карл III, прервало возобновленную им же традицию "монарха в седле".

"Это одна из немногих уступок, на которые он пошел, приспосабливаясь к жизни с онкологическим заболеванием и продолжая активно исполнять свои обязанности", - отмечает газета.

В начале февраля прошлого года Букингемский дворец сообщил, что у Карла III диагностирован рак, после чего он временно отошел от исполнения большинства публичных обязанностей. Точный диагноз не называется, он был поставлен после того, как в январе 2024 года монарх перенес операцию в связи с увеличенной простатой. Позже король вернулся к исполнению публичных обязанностей, продолжая курс лечения.

Карл III вступил на престол в 2022 году после смерти матери Елизаветы II (1926-2022). Уже на следующий год он, будучи большим любителем верховой езды, принял парад по поводу своего официального дня рождения верхом. Это произошло впервые за 37 лет. Последний раз британцы видели своего суверена верхом в 1986 году - это была Елизавета II, которой на тот момент было 60 лет. После этого королева отдала предпочтение карете, хотя продолжала ездить верхом в своих имениях практически до самой смерти 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.

На 14 июня запланировано шествие с участием 1 350 военных, более 300 музыкантов и около 200 лошадей. Оно стартует в 10:30 (12:30 мск) из Букингемского дворца и пройдет по традиционному маршруту - по парадной улице Мэлл до плац-парада конной гвардии. Здесь монарха будут приветствовать королевским салютом. После этого состоится вынос знамени Колдстримской гвардии. Затем Карл III и другие члены королевской семьи в сопровождении обоих полков Дворцовой кавалерии вернутся в официальную резиденцию, чтобы с балкона наблюдать за авиационным парадом.

Считается, что традиция отмечать два дня рождения монарха началась с Георга II (1683-1760), который появился на свет в ноябре и в 1748 году постановил, что публично его день рождения будет праздноваться летом, когда погода лучше. Традиция была сохранена. Елизавета II, родившаяся 21 апреля 1926 года, при своей коронации 2 июня 1953 года избрала июнь месяцем празднования своего официального дня рождения. Ее сын, взошедший на престол после смерти матери, родился 14 ноября 1948 года. Он тоже решил отмечать свой день рождения летом, также выбрав июнь.