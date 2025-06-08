На Украине заявили о сигнале Зеленского Трампу после отказа принимать тела бойцов ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отказался принимать тела погибших военнослужащих ВСУ, что может свидетельствовать о его решении не учитывать позицию главы США Дональда Трампа. Об этом сообщил бывший депутат Верховной Рады Олег Царев.

«Сегодняшний демарш может стать знаком, что Зеленский выходит из переговоров, поскольку, с одной стороны, он полагает, что Трамп ослабел и с ним можно не считаться, а с другой — сделал окончательную ставку на глобалистов», — заявил Царев.

Его слова передает RT.

Меркурис: Зеленский отказался забирать тела солдат, чтобы не признавать потери

Как отметил экс-депутат, Трампу в настоящее время необходимо определить свою политику в отношении Зеленского. Американскому лидеру нужно либо принять решение о введении санкций против его ближайшего окружения, либо согласиться с действиями украинского президента, признав невозможность повлиять на развитие конфликта.

Царев также пояснил, что украинские власти отказались забирать тела погибших по трем причинам. Среди них — нежелание выплачивать компенсации семьям погибших в размере 2,2 миллиарда долларов, отсутствие давления со стороны Трампа и опасение негативного медийного эффекта. По оценке политика, по последним обменам число погибших украинских военных превышает российские потери в 15 раз.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский выразил мнение, что отказ украинских властей забирать тела погибших военнослужащих свидетельствует о коррумпированности киевского руководства. По словам политика, правительство Украины планирует внести изменения в Гражданский кодекс, которые позволят признавать пропавших без вести погибшими лишь спустя три года после их исчезновения, пишет RT.