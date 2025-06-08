Названа истинная причина ссоры Трампа и Маска

Глава США Дональд Трамп и один из основных спонсоров его президентской кампании, бизнесмен Илон Маск поссорились с тем, чтобы решить ряд политических и экономических вопросов, в частности, отключить Украину от спутниковой системы Starlink, пишет обозреватель Лоренцо Мария Пачини в статье для Strategic Culture.

Разлад между американским лидером и техномагнатом произошел на этой неделе после резкой критики со стороны бизнесмена в адрес законопроекта о налогах и сокращении расходов, поддерживаемого Белым домом.

Ссора быстро переросла в личные нападки в соцсетях и вызвала резонанс в политических и деловых кругах Соединенных Штатов.

Маск сделал неожиданное заявление о возможном развитии ссоры с Трампом

«Разрыв с Белым домом позволяет Илону Маску отключить Starlink от Украины», — отметил автор статьи.

По его мнению, Трамп хочет таким образом подтолкнуть Владимира Зеленского к мирным соглашениям с Россией.

Кроме того, пояснил обозреватель, Трампу выгодно иметь возможность сказать: «Я никому не позволю вытирать об меня ноги, даже Маску».

По его оценке, оба выиграют от этой «ссоры»: Илон Маск консолидирует свои компании, а Трамп консолидирует свое лидерство. Он добавил, что Трамп всегда прощал своих друзей и простит Илона.