Владимир Зеленский уйдет из политики и покинет Украину, после этого исполнять обязанности главы государства будет спикер Верховной рады Руслан Стефанчук, который будет формировать новый политический пейзаж в стране. С таким прогнозом выступил бывший украинский премьер-министр (занимал пост в 2010-2014 годах) Николай Азаров.

"Похоже, решение об отстранении Зеленского от власти уже приняли в США. Из Вашингтона дали отмашку", - написал Азаров в своем Telegram-канале.

Поддержка Зеленского со стороны Европы ничего не решит и едва ли ему поможет, считает бывший украинский премьер.

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"Думаю, он (Зеленский - прим. ТАСС) уйдет в отставку в связи с истечением срока полномочий. Исполнять обязанности президента будет глава Верховной Рады Стефанчук, он же будет формировать в Украине новый политический пейзаж", - считает Азаров.

"Не думаю, что Зеленский после этого останется в Украине", - добавил он.

Ранее на этой неделе Азаров заявил, что США уже списали Зеленского со счетов и начали работу по его отстранению от власти.

Парламентские и президентские выборы на Украине не проводятся из-за военного положения. Президентские полномочия Зеленского официально истекли 20 мая прошлого года, однако он делает все возможное, чтобы оставаться у власти, в том числе пытается устранить потенциальных политических оппонентов и затянуть мирное урегулирование.