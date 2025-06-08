В Турции сделали неожиданное заявление о целях Байдена в отношении России

Политика 46-го президента США Джо Байдена всегда была направлена на уничтожение России, пишет обозреватель Фуад Сафаров в статье для турецкой dikGAZETE.

По его данным, Байден впервые посетил СССР в августе 1979 года в качестве председателя подкомитета Сената США по делам Европы.

«Самый молодой сенатор США прибыл в СССР с особой миссией», — сообщали тогда советские газеты.

В Москве Байден и его делегация встретились с Леонидом Брежневым, председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным и министром иностранных дел СССР Андреем Громыко.

«Мы не доверяем вам, а вы нам. И у всех на то есть веские причины», — заявил Косыгин в беседе с американским политиком.

Аналитик заметил, что в 2009 году Байден, занимавший пост вице-президента, призвал к перезагрузке в отношениях с Россией. Вместе с тем, добавил эксперт, Вашингтон продолжал противостоять России на постсоветском пространстве.

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В частности, после визита в Грузию и на Украину Байден открыто признал, что США желают ослабить Россию экономически, принудить следовать политике США.

На посту президента США он продолжил нагнетать напряженность в отношениях с Москвой, неоднократно обвинял Россию во «вмешательстве в американские выборы», «нарушениях прав человека», «агрессивной внешней политике».

Позже президент Бразилии Лула да Силва рассказал, что Байден в беседе с ним говорил о том, что «Россию нужно уничтожить».

Таким образом, констатировал Сафаров, вскрылась настоящая цель Байдена в отношении РФ, стало понятно, что он желал стереть Россию с политической карты.