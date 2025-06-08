Во Франции, как указал лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо, стартовала пропагандистская кампания с целью начать боевые действия против России.

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«По телевидению разворачивается безумная кампания, - написал он в соцсети Х. – Она призвана заставить Париж официально вступить в вооруженный конфликт с Москвой!».

Филиппо подобным образом прокомментировал слова обозревателя французского телеканала LCI Пьера Серванта, который утверждал, что Франция уже находится в состоянии войны с Россией.