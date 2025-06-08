Президент Литвы Гитанас Науседа заявил о якобы наличии угрозы нападения со стороны России. Его слова приводит газета Bild.

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«Россия не ограничится Украиной. Это более чем очевидно. Это угроза для всех нас», — сказал Науседа.

Он также заметил, что санкции против России не дали желаемого эффекта, поскольку Запад был «недостаточно решительным», а Москве якобы помогают обходить рестрикции третьи страны. Политик посетовал, что российская экономика «все еще функционирует относительно хорошо в сложившихся обстоятельствах».

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До этого генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер призвал НАТО готовиться к вооруженному столкновению с Россией в течение следующих четырех лет. По его словам, НАТО якобы сталкивается с «огромной военной угрозой» со стороны России, какой он не видел за 40 лет службы.

Ранее Зеленский понадеялся, что атака на российские аэродромы изменит отношение США к Украине.