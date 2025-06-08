Маск сделал неожиданное заявление о возможном развитии ссоры с Трампом

Техномагнат Илон Маск, владелец SpaceX и Tesla, предположил, что у его ссоры с президентом США Дональдом Трампом может быть «забавная развязка». Об этом пишет РБК.

В начале июня бизнесмен позволил себе ряд резких высказываний об американском лидере в соцсетях. Трамп в ответ призвал техномагната снизить накал полемики и воздерживаться от личных оскорблений.

На фоне ссоры акции компаний, связанных с Трампом и Маском, значительно упали в цене.

The Hill: ссора с Трампом ставит под угрозу бизнес-империю Илона Маска

«Наиболее вероятна самая забавная развязка [ссоры]», — отметил Маск.

Под постом предпринимателя появилось большое количество комментариев. Один из пользователей прикрепил картинку-мем об успехах техномагната в политике. В ответ на комментарий Маск прислал улыбающийся счастливый смайл.