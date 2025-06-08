Война Маска и Трампа породила опасения реальности теории «темного заговора»

Одна из самых пугающих теорий заговора утверждает, что знает причину нападок Илона Маска на президента Дональда Трампа, утверждая, что это был его план с самого начала. Начиная с президентской кампании 2024 года, Маск был замечен в кепке "Dark MAGA" - черной версии знаменитой красной бейсболки Трампа "Make America Great Again" («Сделаем Америку снова великой»), которую он рекламировал.

© Московский Комсомолец

Однако сторонники теории "заговора темного МАГА" утверждают, что это был сигнал о реальных намерениях Маска присоединиться к кампании, несмотря на отсутствие каких-либо конкретных доказательств существования заговора, пишет Daily Mail.

В этой теории заговора утверждается, что тайная группа технологической элиты замышляет подорвать авторитет Трампа и превратить США в "гигантскую компанию", управляемую новым генеральным директором, которого они сами выберут. Эта теория начала привлекать больше внимания в социальных сетях после того, как Джей Ди Вэнс был выбран кандидатом в вице-президенты США, несмотря на сообщения о том, что Трамп склонялся к другим вариантам, включая ведущую Fox News Марию Бартиромо.

Теперь, когда Маск выступил с шокирующими заявлениями о Трампе, в том числе о том, что президент тесно связан с сексуальным преступником-педофилом Джеффри Эпштейном и должен быть заменен вице-президентом Вэнсом, заговор “Темного МАГА”, похоже, сбывается в реальном времени.

Среди технологических боссов, предположительно участвующих в этом заговоре, Маск и Питер Тиль, основатели PayPal, пишет Daily Mail. Сторонники теории заговора считают, что конечная цель группы - разрушить американскую демократию и превратить страну в "корпоративную монархию", управляемую технологическими миллиардерами.

Как сообщает The Daily Beast, и Маск, и Тиль хотели, чтобы Вэнс был выбран кандидатом на пост президента в прошлом году. Более того, их многомиллионная предвыборная кампания в поддержку Трампа якобы была связана с выбором президентом сенатора от штата Огайо.

Однако, согласно заговору “Темного МАГА”, так называемая "мафия PayPal" и миллиардеры Кремниевой долины тайно готовили Вэнса к тому, чтобы в конечном итоге заменить Трампа. Несмотря на заявления о том, что Вэнс является корпоративным предприятием, вице-президент встал на защиту Трампа в пятницу утром, раскритиковав "ложь корпоративных СМИ" о президенте.

"Корпоративные СМИ распространяют много лжи о президенте Трампе. Одна из самых вопиющих - это то, что он импульсивен и вспыльчив, - написал вице-президент США в соцсети. – Любой, кто видел, как он действует под давлением, знает, что это нелепо".

Вэнс добавил в своем последующем посте, что "возможно, это самый большой разрыв между восприятием фальшивых СМИ и реальностью".

Также частью заговора “Темной МАГА» (также называемого Темным просвещением) является Кертис Ярвин, бывший компьютерный программист и самопровозглашенный философ "Темных эльфов". В своем блоге под псевдонимом Менциус Молдбаг (Mencius Moldbug) в 2008 году Ярвин выступал за то, чтобы демократия в США сменилась монархией, возглавляемой диктатором. Идеи Ярвина, когда-то бывшие второстепенными, как утверждается, завоевали популярность среди таких технологических гигантов, как Маск, Тиль и инженер-программист-миллиардер Марк Андреессен.

Ярвин сравнил демократию с "устаревшим программным обеспечением" и призвал к созданию правительства, ориентированного на технологии, при котором федеральная рабочая сила была бы значительно сокращена, выборы устарели, а все решения за страну принимали бы миллиардеры.

Параллели между работой Маска в новом Департаменте эффективности правительства (DOGE) и заговором “Темной МАГА» кажутся пугающе похожими, отмечает Daily Mail.

Считается, что под руководством Маска DOGE сократил более 250 000 рабочих мест в правительстве с начала правления администрации Трампа 20 января. В тот же день сторонники теории заговора Dark MAGA обратили внимание на впечатляющее зрелище нескольких технологических миллиардеров, присутствовавших на второй инаугурации президента Трампа. Среди гостей были Маск, основатель Amazon Джефф Безос, генеральный директор Meta (компания признана экстремистской в России и запрещена – «МК») Марк Цукерберг, генеральный директор Apple Тим Кук и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман.

Предполагаемый заговор привлек к себе еще больше внимания на этой неделе, поскольку внезапная ссора Маска с президентом Трампом вышла на новый уровень враждебности. Конфликт начался из-за того, что Маск выступил против "большого и красивого законопроекта" Трампа, который, как сообщается, увеличит государственный дефицит на триллионы долларов и сведет на нет экономию от DOGE. Ссора быстро переросла в череду личных оскорблений между двумя деятелями, что побудило президента США рассмотреть вопрос о расторжении всех многомиллиардных правительственных контрактов Маска с SpaceX и Tesla.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, - это прекратить государственные субсидии и контракты Илона", - сказал Трамп в социальной сети Truth Social.

Маск сразу же отреагировал, заявив, что SpaceX немедленно начнет выводить из эксплуатации свой космический корабль Dragon в ответ на угрозу. Космический корабль жизненно важен для доставки астронавтов НАСА на Международную космическую станцию и обратно, подчеркивает Daily Mail.

Стив Бэннон, бывший старший советник Трампа во время его первой администрации и яростный критик Илона Маска, быстро высказался во время своей прямой трансляции в четверг. Он призвал президента отобрать SpaceX у предпринимателя-миллиардера и сослаться на Закон об оборонном производстве - меру национальной безопасности, принятую еще во времена Корейской войны, - чтобы захватить контроль над компанией.

В этой мрачной теории заговора Трамп изображен как невольный "посланец хаоса", а Маск выступает в роли истинного руководителя антиутопического общества, основанного на технологиях.

"Некоторые из крупнейших институтов Вашингтона были проинформированы о Темном просвещении. Они относятся к этому серьезно", - заявила в пятницу газета The Daily Beast.

По иронии судьбы, демократы продолжают утверждать, что президент Трамп представляет угрозу для демократии из-за его политики в отношении иммиграции и государственных расходов.

Однако в "Заговоре Темной МАГА" утверждается, что реальная угроза исходит от тех, кто стремится сместить 47-го президента и заменить его техническим руководителем. В пятницу Маск продолжил свои нападки на президента, повторно опубликовав потрясающий клип, на котором Трамп развлекается с Джеффри Эпштейном. Клип был снят в 1992 году, на нем президент и известный педофил танцуют в клубе в окружении женщин. Видеозапись была опубликована пользователем соцсетей Натали Данелишен, прежде чем Маск повторно поделился ею с эмодзи с любопытным выражением лица.