СМИ: После провала с РФ Макрон ведет опасную игру с Китаем

Французский президент Эмманюэль Макрон, который регулярно выступал с ультиматумами и санкционными угрозами в адрес РФ, не достигнув своих целей, решил поменять стратегию. Теперь он начал угрожать КНР, пишет китайский портал Sohu.

"Макрон, не сумев добиться желаемого результата в оказании давления на Россию, изменил тактику и теперь адресует угрозы Китаю", - отмечается в материале.

Автор утверждает, что на форуме Shangri-La Dialogue французский политик потребовал от Пекина повлиять на отношения между РФ и КНДР. Как заявил Маркон, если Китай не заставит Северную Корею отказаться от помощи России, НАТО вмешается в дела Юго-Восточной Азии.

Макрон заявил, что ждет от России согласия на перемирие

Издание отмечает, что поведение президента Франции свидетельствует о его попытках сохранить ухудшающуюся позицию Парижа в регионе. Однако заявления Макрона могут привести к серьезным проблемам и для НАТО, и для самой Франции, так как, подчеркнул журналист, ни одна страна не имеет права насаждать другой свой политический курс.

"Угроза Макрона является грубым вмешательством во внутренние дела Китая и вопиющим нарушением основных норм международных отношений", - заключил автор.

Напомним, французский лидер не раз допускал прямые угрозы в адрес Москвы. Например, именно он первым выступил с идеей ввести миротворческий контингент НАТО на Украину.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что заявления Макрона по Украине "умом понять невозможно".