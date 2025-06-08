Министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в интервью РИА Новости заявил, что стремление грузинских властей вернуть Абхазию под свой контроль — это не более чем «фантомные боли прошлого».

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По словам Барцица, в грузинском политическом истеблишменте до сих пор сохраняются иллюзии о возможном воссоединении с Абхазией, несмотря на то, что эти ожидания он назвал утопичными. Именно это, по его мнению, мешает Тбилиси и Сухуму заключить соглашение о неприменении силы.

Министр также отметил, что некоторые грузинские политики уже осознают необратимость отделения Абхазии, но пока предпочитают не озвучивать это публично.

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Напомним, что после конфликта 1992–1993 годов Абхазия объявила о независимости, а в 2008 году ее признала Россия. Тбилиси продолжает считать регион оккупированной территорией, в то время как Сухум добивается признания своего международного статуса и равноправного диалога. На сегодняшний день независимость Абхазии признали также Никарагуа, Венесуэла, Науру и Сирия.

Еще в марте министерство иностранных дел Абхазии обратилось к Грузии с призывом отказаться от конфронтационной риторики и начать диалог.

Президент Абхазии Бадра Гунба заявил, что для урегулирования отношений с Абхазией Грузии необходимо признать ее независимость, а также подписать основополагающие документы о неприменении силы. Глава республики, что Россия признала Абхазию, и выразил благодарность за это российским властям и народу.