В Москву приехал отец Илона Маска

Отец американского миллиардера Илона Маска Эррол приехал в Москву. В столице России он принимает участие в «Форуме будущего 2050», пишут «Известия» в своем Телеграм-канале. Напомним, мужчина - инженер, бизнесмен и торговец драгоценными камнями.

Среди прочего, Эррол Маск прокомментировал ссору сына с президентом США Дональдом Трампом.

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«Они в течение пяти месяцев находятся в состоянии сильного стресса... Дайте им выдохнуть. Им пришлось избавиться от всей оппозиции, попытаться вернуть страну в нормальное русло, заняться обычными делами и так далее, и они очень устали и напряжены, так что вы можете ожидать чего-то подобного, знаете, в этом нет ничего необычного», - сказал он.

Помимо этого, отец Маска указал, что конфликт президента США и миллиардера - просто мелочь, которая закончится «завтра».