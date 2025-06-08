Трамп послушал песню Кадышевой

Президент США Дональд Трамп прибыл на турнир UFC 316, который проходит в Пруденшал-центре в Ньюарке, и стал свидетелем выхода молдавского бойца смешанных единоборств Сергея Спивака под песню российской певицы Надежды Кадышевой «Широка река». Трамп приехал на турнир к началу боя, о чем сообщил на своей странице в одной из соцсетей.

Американский лидер расположился в одной из лож в компании президента UFC Дэйны Уайта. Примечательно, что Спивак всегда выходит на бои под песню Кадышевой. Так, Трампу удалось послушать хит российской звезды за просмотром боя.

В ночь на 8 июня по московскому времени состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 316. Главным событием вечера стал бой за титул в легчайшем весе, в котором действующий чемпион Мераб Двалишвили проведел реванш против экс-чемпиона Шона О»Мэлли. В соглавном поединке чемпионка в легчайшем весе Джулианна Пенья встретился с Кайлой Харрисон. Кроме того, в рамках турнира выступили непобежденный российский представитель UFC Азамат Мурзаканов, который сразился с бразильским бойцом Брендсоном Рибейро.