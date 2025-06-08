Готовящийся в Соединенных Штатах Америки (США) проект, в котором содержатся пункты об ужесточении санкций против России, скорее всего будет значительно смягчен. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что огромные пошлины в 500 процентов, предлагаемые сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), уничтожат торговые связи самих США с крупнейшими экономиками мира. Грэм, как сообщает издание, уже признал этот факт и предложил широкие исключения для стран, поддерживающих Украину.

В свою очередь «уничтожительный» законопроект будет опасен для стран, которым сложно моментально отказаться от покупки российских энергоносителей. При этом США, сами зависящие от импорта обогащенного урана для своих ядерных реакторов, могут пойти на нарушение возможного санкционного режима, уточняет издание.

Ранее сообщалось, что Белый дом оказывает всяческое давление на Сенат для того, чтобы добиться смягчения законопроекта о санкциях против России. Американские СМИ писали, что Белый дом давит в том числе и на сенатора Грэма, поскольку администрация Трампа пытается наладить связи с Москвой.