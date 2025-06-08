Что известно о покушении на правого кандидата в президенты Колумбии

Кандидат в президенты Колумбии Мигель Урибе получил огнестрельные ранения на митинге в Боготе.

Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии и борется за свою жизнь. 39-летний сенатор, который баллотируется на пост президента в 2026 году, является членом оппозиционной консервативной партии "Демократический центр", основанной бывшим президентом Альваро Урибе. Эти двое политиков не являются родственниками, сообщает Guardian. Согласно заявлению партии, осуждающему нападение, сенатор проводил предвыборное мероприятие в общественном парке в районе Фонтибон, когда "вооруженные люди выстрелили в него сзади". Партия охарактеризовала нападение как серьезное, но не раскрыла дополнительных подробностей о состоянии Урибе. Его жена Мария Клаудия Таразона написала в аккаунте Урибе на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), что ее муж "борется за свою жизнь". "Состояние Урибе стабильное, все еще критическое", - сообщила генеральный прокурор Колумбии Лус Адриана Камарго.

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Министр обороны Колумбии Педро Санчес заявил, что подозреваемый в стрельбе был арестован, власти расследуют, были ли к этому причастны другие лица.

Правительство предлагает около 730 тысяч долларов в качестве вознаграждения за информацию по этому делу, сообщает Associated Press. Президент Колумбии выступил с заявлением, в котором говорится, что власти "категорически и решительно" отвергают насильственное нападение и призывают к тщательному расследованию инцидента. Густаво Петро выразил сочувствие семье сенатора, сказав: "Я не знаю, как облегчить вашу боль. Это боль потерянной матери и родины". Госсекретарь США Марко Рубио, в свою очередь, сказал, что Соединенные Штаты "самым решительным образом осуждают покушение на убийство" Урибе, обвинив в насилии "подстрекательскую риторику" Петро.

Позже газета El Tiempo сообщила, что стрелявший в колумбийского сенатора является 15-летним подростком. Он выстрелил политику в спину из пистолета Glock около шести раз с полутора метров. Одна из пуль попала в голову Урибе, также были ранены еще два человека. Подростка задержали охранники сенатора. Пока не сообщается его мотив, то действовал ли он в одиночку и были ли у него сообщники.

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Урибе, который еще не является официальным кандидатом в президенты от своей партии, происходит из известной семьи в Колумбии. Его отец был бизнесменом и популярным профсоюзным лидером. Мать, журналистка Диана Турбай, была похищена в 1990 году вооруженной группировкой под командованием покойного лидера печального известного картеля Пабло Эскобара. Она погибла во время спасательной операции в 1991 году. Дед Урибе - Хулио Сесар Турбай Айал, который правил страной с 1978 по 1982 год и умер в 2005 году, сообщает CNN. Его бабушка, Нидия Кинтеро де Балькасар, является основателем организации "Солидарность за Колумбию". Выпускник Гарварда, он стал членом сената Колумбии в 2022 году, сделав карьеру в муниципалитете Боготы. В октябре 2024 года Урибе объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента с места, где была убита его мать, заявив, что ее смерть повлияла на его жизнь. "Я мог бы вырасти в поисках мести, но решил поступить правильно: простить, но никогда не забывать", - сказал политик.

Колумбия на протяжении десятилетий втянута в конфликт между левыми повстанцами, преступными группировками, связанными с правыми военизированными формированиями, и правительством. Страна считается крупнейшим в мире поставщиком кокаина. В конце 1980-х - начале 90-х годов Колумбия пережила один из худших периодов, когда были убиты несколько кандидатов в президенты.

Урибе является видным представителем нового поколения политиков, ставших жертвами этого насилия, наряду с нынешним мэром Боготы Карлосом Фернандо Галаном, сыном бывшего лидера либералов Луиса Карлоса Галана, который был убит в 1989 году. Одна из главных соперниц Урибе в сенате, Мария Хосе Писарро, - дочь Карлоса Писарро Леонгомеса, убитого в 1990 году, когда он баллотировался на пост президента от левой партии M-19.