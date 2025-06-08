Абхазия может донести свою позицию в формате Женевских дискуссий

Абхазия продолжит участвовать в Женевских дискуссиях по Закавказью, поскольку в настоящее время это единственный формат, в котором Сухум может донести свою позицию. Об этом РИА Новости заявил глава абхазского МИД Олег Барциц.

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"Мы и дальше будем при поддержке российских коллег участвовать в женевском формате. Этот формат важен, он нужен, и, как я уже сказал, является единственным на сегодняшний день", - сказал собеседник агентства.

Барциц добавил, что существует также возможность перенести дискуссии из-за необъективного подхода Швейцарии. По словам главы абхазского МИДа, подход Швейцарии часто односторонний и необъективный. Женевские дискуссии по Закавказью - это международный форум для обеспечения предсказуемости, безопасности, а также стабильности в регионе.

Дискуссии открылись 15 октября 2008 года, в них принимают участия представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, а также России и США. 6 июня было опубликовано заявление по итогам переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова с министром иностранных дел Абхазии Олегом Барцицем.

В документе отмечалось, что Россия готова оказывать дальнейшую поддержку всестороннему развитию независимой Абхазии. Особое внимание Лавров и Барциц уделили координации усилий в рамках международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.