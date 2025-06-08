В Белом доме просят соратников Трампа и Маска выбрать сторону

Сотрудники Белого дома связываются с высокопоставленными лицами, которые поддерживали как президента США Дональда Трампа, так и его бывшего соратника Илона Маска, с просьбой выбрать, на чью сторону в конфликте они встанут.

Как утверждает журнал Rolling Stone со ссылкой на источники, администрация Трампа «забирает друзей Илона».

«Команда Трампа серьёзно настроена отомстить перебежчику Маску...», — говорится в статье.

В The Washington Post ранее писали, что NASA и Пентагон ищут альтернативы SpaceX на фоне конфликта Трампа и Маска.

Сам Трамп заявил, что не намерен восстанавливать дружеские отношения с Маском.